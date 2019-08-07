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На пяти улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг, 8 августа, в Рязани отключат холодную воду на пяти улицах в Горроще. адреса отключения воды опубликованы на сайте городской администрации.

Холодной воды не будет с 09.00 до 17.00 в домах №№ 28, 32, 34/6, 36, 33,  33А, 35 и с корпусами по улице Гоголя; в домах №№2/23, 3 (детский сад №73), 4, 4А, 5, 7, 9 на проезде Островского; домах №№ 21 корпус 1,  24 корпус 1, 11, 13, 15, 15А , 17, 19, 16, 14, 12 на улице Островского; домах №№80, 82, 86, с 140 по 142, 59 на улице Гагарина, а также в домах №№29А,  31, 31 корпус 1, 29, 29 корпус 1, 25 корпус 1, 27 корпус 1, 27, 33/67, 19, 20/8, 22 корпус 1, 22, 24, 26, 26 корпус 1, 28, 30, 34, 33/67 на улице Полетаева.

Причина отключений – ремонтные работы на водопроводе.

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