На детском празднике рязанцы познакомились со Змеем ГорДынычем и прошли квест

В субботу, 7 сентября, в ЦПКиО прошёл IV ежегодный семейный праздник «Дом глазами ребёнка». Мероприятие организовала «Рязанская Палата Недвижимости» при поддержке администрации города и регионального правительства.

Сотни рязанцев в этот день поучаствовали в веселых конкурсах, квестах и аттракционах. Встречали гостей мультяшные персонажи — Змей Гордыныч, жёлтый Миньон, добродушный Енот и другие.

«Сегодня на этой замечательной ПЛОЩАДКЕ СОБРАЛОСЬ множество детей и родителей. дети — это самое дорогое, что у нас есть, — отметил заместитель министра образования и молодёжной политики рязанской области сергей хлыстов. — их глаза полны радости. дети — будущее нашей страны. уверен, что праздник станет для вас продолжением летних каникул, а ПОСЛЕ него вы с хорошим настроением вернётесь домой» .

Также рязанцев поприветствовала Президент «Рязанской Палаты Недвижимости» Марина Рундаева. Она пожелала гостям хорошего настроения и успехов во всех начинаниях.

«приглашаем вас повеселиться, поиграть, ПОУЧАСТВОВАТЬ в конкурсах. призов мы приготовили очень много. и я думаю, что сегодня мы поднимем друг другу настроение», — сказала марина Рундаева.

Праздник «Дом глазами ребенка» в этом году провели в новом формате. Дети и их родители отдохнули в большой «квартире», состоящей из множества «комнат». Каждая «комната» представляла собой тематическую площадку с конкурсами и развлекательными зонами. После выполнения заданий на каждой из таких площадок дети получали игровые жетоны и обменивали их в «кладовочке» на интересные подарки.

Кроме того, на соседней площадке прошёл большой детский футбольный турнир. В завершение праздника его участникам вручили подарки и дипломы, а также провели розыгрыш главных призов праздника.