На базе Консультационно-диагностического центра Минздрава в Рязани начала работу «коронавирусная» лаборатория

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
Новости Рязани

В поле под Рязанью обнаружили труп

Тело 33-летнего мужчины было найдено в поле у села Вышгород под Рязанью. Внешних следов насильственной смерти на трупе не было.
Узнать больше
Новости Рязани

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Под медицинским наблюдение находятся 893 человека, у них взяты анализы на коронавирус. Прошли наблюдение и признаны здоровыми 142 человека.
Узнать больше
Новости медицины

В Рязани выписали домой первую тройню 2020 года

26 марта выписали Даниила – третьего из мальчиков тройняшек, появившихся на свет в январе этого года. Об этом сообщает сайт минзжрава Рязанской области. Малыши родились...
Узнать больше
Новости Рязани

В Михайловском районе прошёл крестный ход в защиту от коронавируса

Крестный ход провели в воскресенье, 22 марта. Его возглавил настоятель Успенского храма иерей Даниил Рантовов.
Узнать больше
Новости Рязани

Метеопредупреждение для Рязани продлено

Сегодня в Рязани и области скорость ветра будет достигать порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток.
Узнать больше
-

В целях увеличения количества исследуемых рязанцев на коронавирусную инфекцию, с 27 марта начала работу государственная лаборатория на базе Консультационно-диагностического центра министерства здравоохранения Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. 

Это медицинское учреждение, в котором осуществляется всесторонняя лабораторная диагностика, имеющая весь спектр современных лабораторных методов: бактериологический, иммунологический, аллергологический, хемилюминесцентный, ПЦР-диагностика.

Забор анализов проводится на дому у тех пациентов, которые не имеют клинических признаков заболевания. Ранее они находились под медицинским наблюдением и по окончании карантинных мероприятий тестируются на наличие вируса. Для тех рязанцев, которые вернулись из неблагоприятных стран по коронавирусу и имеют признаки ОРВИ, анализы проводит лаборатория Роспотребнадзора.

В ближайшее время к лаборатории КДЦ подключится лаборатория Областного клинического кожно-венерологического диспансера. Тестирование будут проводить две медицинские организации. В случае необходимости, их число будет увеличено.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На базе Консультационно-диагностического центра Минздрава в Рязани начала работу «коронавирусная» лаборатория

Новости Рязани
В целях увеличения количества исследуемых рязанцев на коронавирусную инфекцию, с 27 марта начала работу государственная лаборатория на базе Консультационно-диагностического центра министерства здравоохранения...
Узнать больше

3 финансовых инструмента, которые помогут во время карантина

Новости Рязани
Открыть счет, перевести деньги родственнику из другого города – для этих и многих других операций сегодня уже не нужно приходить в офис банка. Финансовый...
Узнать больше

В Рязани ищут очевидцев наездов на пешеходов ﻿

Новости Рязани
Первое происшествие случилось 6 декабря 2019 года у дома №1 на улице Костычева. В 17 часов автомобиль «Нива» сбил женщину-пешехода. Рязанка получила травмы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

Новости Рязани
В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе...
Узнать больше

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

3 финансовых инструмента, которые помогут во время карантина

В Рязани ищут очевидцев наездов на пешеходов ﻿

Альбер II прокомментировал предположения о заражении принца Чарльза коронавирусом