На базе Консультационно-диагностического центра Минздрава в Рязани начала работу «коронавирусная» лаборатория

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В целях увеличения количества исследуемых рязанцев на коронавирусную инфекцию, с 27 марта начала работу государственная лаборатория на базе Консультационно-диагностического центра министерства здравоохранения Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.



Это медицинское учреждение, в котором осуществляется всесторонняя лабораторная диагностика, имеющая весь спектр современных лабораторных методов: бактериологический, иммунологический, аллергологический, хемилюминесцентный, ПЦР-диагностика.



Забор анализов проводится на дому у тех пациентов, которые не имеют клинических признаков заболевания. Ранее они находились под медицинским наблюдением и по окончании карантинных мероприятий тестируются на наличие вируса. Для тех рязанцев, которые вернулись из неблагоприятных стран по коронавирусу и имеют признаки ОРВИ, анализы проводит лаборатория Роспотребнадзора.



В ближайшее время к лаборатории КДЦ подключится лаборатория Областного клинического кожно-венерологического диспансера. Тестирование будут проводить две медицинские организации. В случае необходимости, их число будет увеличено.

