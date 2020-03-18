МП «Детское питание» готово обеспечить едой больницы Рязани

В случае необходимости, для организации горячего питания в больницах Рязани могут привлечь ресурсы МП «Детское питание». Об этом сообщила оперативная группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области.



Если предприятие будет работать в две смены, оно сможет обеспечить ежедневно трёхразовое питание для 5 тысяч человек. Еда будет доставляться в больницы собственным транспортом муниципального предприятия.



– Проработан порядок взаимодействия МП «Детское питание» с учреждениями здравоохранения, условия заключения договора, закупки продуктов питания, вопросы определения меню и графика оказания услуги, – говорится в сообщении на сайте правительства Рязанской области.

