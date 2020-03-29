Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий о коронавирусе в регионе: Ситуация контролируемая, она стабильна

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28 марта состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова с министром здравоохранения региона Андреем Прилуцким .

Андрей Прилуцкий рассказал об эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом в регионе. По словам министра в настоящее время ситуация контролируема и стабильна. Все медицинские учреждения работают в усиленном режиме и готовы к любому сценарию эпидемии.

Заболевшие пациенты чувствуют себя удовлетворительно.  Министр также подчеркнул, что сейчас организовано медицинское наблюдение за рязанцами, прибывшими в регион из неблагополучных по коронавирусу стран. В настоящее время они изолированы. А для лиц, находящихся с ними в контакте подготовлены обсервационные корпуса.

Андрей Прилуцкий сообщил о начале работы лаборатории Консультационно-диагностического центра Рязанской области, где уже ведется тестирование на коронавирус.

-Своя база дает нам возможность значительно увеличить число обследуемых рязанцев, поставить работу по скринингу в непрерывный режим, – сказал министр.

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