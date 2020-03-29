8 тысяч туристов прибыли на выходные в Рязанскую область

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В настоящее время на территории Рязанской области находится около  8 тысяч человек, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа.

Это люди, приехавшие в города и поселки в качестве туристов, на выходные к родственникам или на время дачного сезона, — сообщает региональное правительство.

Правительство принимает усиленные меры по мониторингу этих граждан. В муниципальных образованиях работают «горячие линии», сформированы бригады волонтеров для подворовых обходов. Уже проверено более 65 тысяч домов.

— В выходные дни эта работа продолжается в усиленном режиме. Сейчас такой контроль особенно важен в связи с выходными днями и началом дачного сезона», – доложила губернатору Николаю Любимову зампред правительства Анна Рослякова.

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