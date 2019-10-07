Лучший подарок – деньги. 155 финансовых историй

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История 106. Лучший подарок – деньги.

Судья Ляпкин-Тяпкин в бессмертной гоголевской комедии «Ревизор» признавался: да, берет взятки. Но ведь не деньгами, а борзыми щенками, а это, мол, совсем другое дело! С одной стороны, деньги имеют свойство обесцениваться, а бартер может быть выгоден. С другой стороны, любитель «получить на лапу» всегда надеется откреститься, что щенок или иной подарок – не мздоимство, а всего лишь дружеский презент.

Так рассуждали во все времена. Работала система и в обратную сторону, как поощрение тех, кто стоит ниже рангом. В Венеции XIV века пошли дальше: для новогодних подарков магистратам и чиновникам чеканили специальную монету – озеллу. Usello переводится с итальянского как «птица». Дело в том, что по традиции было принято дарить чиновникам домашнюю птицу или дичь. Но что потом одариваемому делать с десятком кур или уток? Было решено выпускать монету, приравняв ее к стоимости подарка. Обычно вручал озеллу венецианский дож, но иногда такой презент нужному человеку делали и рядовые горожане.

Чаще всего озеллы были серебряными, но сохранились и золотые экземпляры. Стоимость ее зависела от содержания благородного металла. И если в начале XIV века озелла была эквивалентна 33 сольдо, то к середине XVIII века «потяжелела» до 78. Последнюю озеллу отчеканили в 1796 году.