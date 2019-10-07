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В Рязанской области утвердили знак «125 лет со дня рождения Сергея Есенина»

В Рязанской области утвердили знак губернатора «125 лет со дня рождения Сергея Есенина». Соответствующее распоряжение глава региона Николай Любимов подписал 7 октября.

Награда будет вручаться за заслуги в государственном и муниципальном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре, воспитании и образовании, здравоохранении, защите прав граждан и укреплении законности, благотворительной и общественной деятельности, иные заслуги, способствующие развитию Рязанской области.

Как сообщает сайт регионального правительства, Знак Губернатора «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» могут получить как граждане Российской Федерации, так и иностранцы, деятельность которых связана с Рязанской областью.

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