Компания PAPRICO.RU получила национальную премию «Золотой Пазл»

Впервые Рязань в лице компании PAPRICO.RU получила признание на национальной премии «Золотой Пазл».

В номинации «Лучшее мероприятие событийного туризма» с проектом «16 военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» компания взяла серебро!

На очной защите членам жюри «Золотого Пазла» за положенные 5 минут Константин Павлушин представил важные отличия этого проекта от предыдущих:

– Креативная ночная пресс-конференция с элементами videomapping проекций на исторические здания и организация временной архитектурной подсветки стелы на месте Вожской битвы.

– Тизерное приглашение от Ильи Малакова – исполнителя главной роли в фильме «Легенда о Коловрате».

– Театрализованное шоу «Здесь зарождались Великие Победы».

– Аутентичные торговые и ярмарочные ряды с удобной и понятной навигацией.

– Интерактивные исторические локации.

– Археологическая станция.

– Сцена «Верхней площадки» с звучанием русских гуслей и глюкофона, выступление фолк-рок группы «Сколот» (г. Тамбов), коллектива «Славяне» (г. Рязань), этно-фолк-рок группы «СлАвина» (г.Рязань).

В PAPRICO.RU рассказали, что премия для них – это понимание, что их деятельность – действительно нужна и интересна и гостям события, и коллегам по цеху. Признание того, что команда PAPRICO.RU доросла до организации фестивалей с большим количеством гостей и может организовать масштабную инфраструктуру даже в чистом поле. Уверенность в том, что коллеги из АрендаРязань.РФ могут работать круглосуточно для достижения максимального результата.

Вручение премии прошло на сцене «Яровит Холл» в парке Сокольники. Премию вручали Денис Дорохов (актёр телевизионного шоу «Однажды в России» на ТНТ) и Вячеслав Макаров ( «Однажды в России», «Ну-ка все вместе», «Шоу выходного дня»)

PAPRICO.RU благодарит:

заказчиков — ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» и лично М.В. Кауркину;

представителей администрации и отдела культуры Рыбновского района;

режиссера Андрея Николаевича Торохова;

театр танца «Огни»;

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина;

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль»;

актёров театров г. Рязань;

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области;

клубы исторической реконструкции г. Рязань и других городов;

руководство и курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова;

137 парашютно-десантный Кубанский Казачий ордена Красной звезды полк 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии;

волонтёров;

всю большую команду проекта

информационных партнеров и официальное радио фестиваля «Ретро FM» Рязань