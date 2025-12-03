Новогодняя столица-2026
Происшествия

Рязанский областной суд приостановил рассмотрение дела об убийстве бизнесмена Алексея Громова

Анастасия Мериакри
Рязанский областной суд приостановил рассмотрение уголовного дела против Александра Рогачева, обвиняемого в организации убийства местного предпринимателя Алексея Громова. По информации пресс-службы суда, это решение обусловлено подписанием Рогачевым контракта на военную службу в Вооружённых силах РФ.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и подлежит обжалованию.

Напомним, 26 сентября 2019 года на трассе между Спасском-Рязанским и селом Фатьяновка было обнаружено тело Алексея Громова с огнестрельными ранениями. Одной из версий стало убийство, связанное с его коммерческой деятельностью. Громов руководил транспортной компанией, осуществляющей пассажирские перевозки в Рязани.

В ходе следствия были установлены причастные к преступлению пять человек. Рогачев, которого обвиняют в организации убийства, ранее уже был оправдан. В январе 2025 года присяжные вновь признали его невиновным.

