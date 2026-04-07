Рязанцу грозит до 20 лет за выращивание и попытку сбыта 25 кг конопли

Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном культивировании наркосодержащих растений, а также в покушении на сбыт наркотиков в крупном и значительном размерах.

По данным следствия, в период с февраля по август 2025 года мужчина арендовал земельный участок в селе Дубровичи, где незаконно выращивал коноплю. После созревания он срезал растения и изготовил из них наркотическое средство с целью дальнейшей продажи.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска у обвиняемого изъяли 620 кустов наркосодержащих растений. Общий вес высушенного вещества составил более 25 килограммов.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд. За совершение преступлений, предусмотренных инкриминируемыми статьями, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.