Гашиш пытались передать в рязанскую колонию в помазке для бритья

Анастасия Мериакри
Фото: https://t.me/UFSIN_RYAZAN

В исправительной колонии №3 Рязанской области была пресечена попытка передачи наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН 28 ноября.

Сотрудники колонии №3 обнаружили и изъяли запрещённое вещество во время досмотра посылки, предназначенной для осуждённого. Наркотики были спрятаны в помазок для бритья, что позволило злоумышленникам избежать немедленного обнаружения.

Изъятое вещество оказалось гашишем общей массой около десяти граммов. Его направили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что это наркотическое средство. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.

