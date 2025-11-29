Четырёх иностранцев-преступников депортировали из Рязанской области

Из Рязанской области депортировали четырёх иностранных граждан, чьё пребывание в России признано нежелательным. Подробности сообщили в региональном УМВД России.

Двое выходцев из Средней Азии и один гражданин из Восточной Европы были осуждены за ряд преступлений: мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотических средств. После отбывания наказания их нахождение в России стало невозможным, поэтому они были помещены в Центр временного содержания, где ожидали процедуры депортации.

Кроме того, в ЦВСИГ также находился гражданин из Средней Азии, неоднократно нарушавший миграционное законодательство. В отношении него было принято решение о его выдворении за пределы Российской Федерации.

Согласно законодательству, этим иностранцам запрещён въезд в Россию на срок от пяти лет и более.

Сотрудники полиции сопровождали мигрантов до международного аэропорта Москвы, откуда они были отправлены в свои родные страны. Билеты на вылет были приобретены в соответствии с требованиями закона за счёт самих мигрантов.