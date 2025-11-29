Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
1.8 C
Рязань
Все события Рязани и областиПроисшествия

Четырёх иностранцев-преступников депортировали из Рязанской области

Анастасия Мериакри

Из Рязанской области депортировали четырёх иностранных граждан, чьё пребывание в России признано нежелательным. Подробности сообщили в региональном УМВД России.

Двое выходцев из Средней Азии и один гражданин из Восточной Европы были осуждены за ряд преступлений: мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотических средств. После отбывания наказания их нахождение в России стало невозможным, поэтому они были помещены в Центр временного содержания, где ожидали процедуры депортации.

Кроме того, в ЦВСИГ также находился гражданин из Средней Азии, неоднократно нарушавший миграционное законодательство. В отношении него было принято решение о его выдворении за пределы Российской Федерации.

Согласно законодательству, этим иностранцам запрещён въезд в Россию на срок от пяти лет и более.

Сотрудники полиции сопровождали мигрантов до международного аэропорта Москвы, откуда они были отправлены в свои родные страны. Билеты на вылет были приобретены в соответствии с требованиями закона за счёт самих мигрантов.

Четырёх иностранцев-преступников депортировали из Рязанской области

Другие материалы рубрики

Рязанцы лишились 48 миллионов рублей из-за мошенников с начала 2025 года

Мужчина 23 лет выпал из окна на улице Островского в Рязани

Женщина угрожала убить собутыльницу из-за нехватки алкоголя в Рыбновском районе

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за неуплату алиментов

На улицах Рязани могут находиться вещи, начинённые взрывчаткой

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязани и области утром 26 ноября 

Самые читаемые материалы

Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.