Игорь Греков назвал школы Рязани, попавшие в «группу риска»

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, выступая на собрании директоров школ Рязани, рассказал о том, что городские школы поделены на группы. По его словам, в «группу риска» попали школы №№22, 34, 40, 45, 66, 53 и 75.



По каким критериям туда попали учебные заведения, он не сообщил. Также не рассказал Греков о школах из других групп. При этом он упомянул в своём выступлении школы №№31, 37, 57, 62 и 67, не назвав, в какую группу отнесены они.



Напомним, Игорь Греков предложил освободить от должности начальника управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексея Зимина. Кроме того, он рассказал, почему был уволен директор школы №50.

