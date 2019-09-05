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Банк России пригласил рязанцев на День открытых дверей

В субботу, 28 сентября, в рязанском отделении Центрального Банка России пройдёт традиционный День открытых дверей. В этом году он будет посвящён 155-летию рязанского отделения. Об этом рассказал Управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Центрального Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.

В четвёртый раз рязанцы смогут побывать там, куда обычно попасть непросто – в самом отделении банка. Гостей мероприятия ждут уроки финансовой грамотности, лекции, экскурсии, конкурсы, викторины. В этот день распахнёт свои двери и музей, экспозиции которого позволят проследить основные вехи становления и развития банковского дела на Рязанский земле. Гостям расскажут о банковской технике, покажут монеточные машины, арифмометры и пишущие машинки, рабочий стол управляющего рязанским отделением государственного банка.

В 16.00 праздник продолжится на улице Почтовой. Здесь можно будет стать волонтёром финансового просвещения.

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