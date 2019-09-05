Игорь Греков предложил уволить начальника управления образования и молодёжной политики администрации Рязани

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков предложил освободить от должности начальника управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексея Зимина. Такое заявление он сделал на совещании директоров школ.



Причина увольнения – ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также Греков предложил проверить комиссии, которые принимали школы к новому учебному году.



Кроме того, он рассказал о том, какие проблемы есть у школ Рязани. Греков не раз повторил, что деньги всем выделяются одинаковые, но состояние школ разное. В качестве примера вице-губернатор привёл школы №61 и 60, находящиеся на одной территории. В первой всё покрашено, чисто, во второй состояние, по словам Грекова, ужасное. При этом директор школы в своё оправдание сообщил, что она на год старше, из-за этого и такое состояние.



Губернатор Николай Любимов отметил, что не будет рекомендовать принимать сегодня кадровые решения, так как у всех должно быть время, чтобы объяснить свою позицию, сделать какие-то выводы.