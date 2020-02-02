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ХК «Рязань» проиграл команде из Китая и лишился шансов на плей-офф

Фото: пресс-служба ХК «Рязань»

В пятницу, 31 января, ХК «Рязань» сыграл заключительный матч домашней серии с командами из Китая. Клуб «Орджи» обыграл рязанцев со счётом 4:2.

Это поражение не оставило рязанской команде шансов на попадание в плей-офф. До конца сезона ХК «Рязань» проведёт ещё шесть игры – три в гостях и три дома. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «горожан» Дмитрий Крамаренко ответил на вопрос, какая задача будет стоять перед командой в оставшихся играх.

–  Лично у меня задача одна –  выигрывать тот матч, на который ты выходишь, – приводит его слова сайт ВХЛ. –  Но, к сожалению… Пойдут за мной или не пойдут люди – это другой вопрос. 

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне ХК «Рязань» вышел в плей-офф, правда, проиграл там в первом раунде. После этого в клубе сменилось руководство: был поставлен новый директор, поменялся тренерский штаб, практически на 100% обновился состав. 

На данный момент, в общей таблице лиги ХК «Рязань» занимает 31-е место из 34 команд. В 48 проведённых играх рязанцы набрали 38 очков.  

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