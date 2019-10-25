Елена Сорокина поздравила с Днём автомобилиста работников сферы

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню автомобилиста, состоялось в администрации города 25 октября. Сотрудников МКУ «Техобеспечения» и специалистов сферы с профессиональным праздником поздравили глава муниципального образования Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Елена Сорокина. Об этом сообщает сайт горадминистрации.



– Хочу сказать большое спасибо за ежедневный труд нашим водителям, инженерным работникам, слесарям, диспетчерам – всем тем, чей труд обеспечивает ежедневную работу администрации. Спасибо вам за профессионализм и ответственность, – поздравила собравшихся Елена Сорокина. – Особая признательность – ветеранам отрасли, чья верность профессиональному долгу, мастерство и надежность служат достойным примером для молодых сотрудников. Уверена, что работники автомобильного транспорта и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.



За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, отличившиеся работники предприятия были отмечены Почётными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами от администрации города Рязани.



Для собравшихся была организована концертная программа.

