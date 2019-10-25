На главную Органы власти Администрация Елена Сорокина поздравила с Днём автомобилиста работников сферы
Органы властиАдминистрацияРязаньВласть

Елена Сорокина поздравила с Днём автомобилиста работников сферы

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню автомобилиста, состоялось в администрации города 25 октября. Сотрудников МКУ «Техобеспечения» и специалистов сферы с профессиональным праздником поздравили глава муниципального образования Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Елена Сорокина. Об этом сообщает сайт горадминистрации. 

– Хочу сказать большое спасибо за ежедневный труд нашим водителям, инженерным работникам, слесарям, диспетчерам – всем тем, чей труд обеспечивает ежедневную работу администрации. Спасибо вам за профессионализм и ответственность, – поздравила собравшихся Елена Сорокина. – Особая признательность – ветеранам отрасли, чья верность профессиональному долгу, мастерство и надежность служат достойным примером для молодых сотрудников. Уверена, что работники автомобильного транспорта и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, отличившиеся работники предприятия были отмечены Почётными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами от администрации города Рязани.

Для собравшихся была организована концертная программа.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

С рождественских богослужений рязанцы смогут добраться до дома на общественном транспорте

В Рязани завершился августовский педагогический форум

В администрации Рязани состоялось обсудили вопросы своевременного закрытия ордеров на земляные работы