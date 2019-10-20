В пятницу, 18 октября, депутат Госдумы, председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина приняла участие в работе отчетно-выборных конференций Кораблинской районной организации Профсоюза.

– Сегодня мы с вами собрались обсудить работу райкома Профсоюза, увидеть хорошее, сказать о недостатках и поставить задачи на будущее. Успешность деятельности любой организации определяется ее организационным единством, работоспособной структурой, эффективными финансовыми, кадровыми и информационными ресурсами, – отметила Елена Митина.

Парламентарий подчеркнула, что вопросы мотивации профсоюзного членства всегда актуальны.

– Мы с вами должны понимать, что это не только привлечение новых членов профсоюза, но и сохранение доверия и заинтересованности людей, уже являющихся членами профсоюза, – отметила Елена Митина. – В 2015 году была принята Программа по мотивации профсоюзного членства на 2015-2020 годы и закреплены меры по сохранению и укреплению численного состава областной организации.

В своем выступлении Елена Митина рассказала, что профсоюз проводит большую работу по экспертной оценке многочисленных законопроектов, затрагивающих права и интересы педагогов, по правовой грамотности, контролю по соблюдению работодателями трудового законодательства.

– Считаю, что значение правозащитной работы будет возрастать. Мы должны продолжить проводить общесоюзные и областные тематические проверки, развивать систему взаимоотношений с органами государственного надзора и контроля на основе заключенных соглашений. Такое взаимодействие дает хорошие конкретные результаты, – подчеркнула парламентарий.

Главной социальной гарантией для работников образования, влияющей на престиж педагогической профессии, является заработная плата.

Во время Парламентских слушаний, проведенных в Госдуме 24 июня текущего года, отмечалось, что заработная плата начинающих молодых специалистов, в связи с тем, что они не имеют стажа и квалификации, очень низкая. Кроме этого, педагоги отметили, что никто из них не работает на одну ставку.

– В рекомендациях Парламентским слушаниям Правительству РФ предписано: разработать комплекс мероприятий и сформировать совместно с регионами «дорожные карты», гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона и её фиксацию в трудовых договорах с каждым учителем, проработав одновременно механизмы оказания регионам финансовой поддержки случаи недостаточности у них собственных средств, – рассказала Елена Митина.

На сегодняшний день только 52% школ полностью укомплектованы педагогами, поэтому проблема обеспеченности кадрами образовательных учреждений остается актуальной.

По поручению президента Владимира Путина с 2020 года на территории Российской Федерации начинается реализация программы «Земский учитель», которая может стать действенным инструментом привлечения учителей для работы в сельской местности.

– В начале ноября в Белгороде пройдет Съезд сельских учителей, где программа будет активно обсуждаться, – рассказала Елена Митина. – Но мы понимаем, что реальное повышение качества образования в сельской местности может быть обеспечено исключительно в рамках комплексного подхода, предполагающего решение не только кадровых и иных проблем в сфере образования, но и экономических, материально-технических, гуманитарных вопросов в целях обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Кроме этого, были подняты вопросы, связанные с необходимостью снижения бумажной отчетности, уменьшением количества проверок образовательных учреждений различными инстанциями, нормативным определением понятия «малокомплектная школа».

На конференции были избраны председатель Марина Соловьева, Совет и ревизионная комиссия районной организации Профсоюза, а также делегаты на Областную отчетно-выборную конференцию.

Лучшим работникам Профсоюза были вручены Благодарственные письма и денежные премии.