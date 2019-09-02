Елена Митина поздравила с Днём знаний студентов Рязанского радиотехнического университета

В понедельник, 2 сентября, в Рязанском радиотехническом университете прошла торжественная линейка. Посвящённая Дню знаний. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, и.о. ректора РГРТУ Михаил Чиркин, начальник отдела министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Александр Паршин, префект Октябрьского района Александр Селиванов.

– Дорогие первокурсники! Вы стали студентами одного из лучших вузов страны, а это большая честь и большая ответственность. Я тоже сегодня немного волнуюсь, потому что также, как и вы училась в этом вузе. Я благодарю наших преподавателей за знания, мудрость, профессионализм, желание делиться с подрастающим поколением своим опытом, – отметила Елена Митина. – Сегодня в стране востребованы высококвалифицированные, владеющие современными технологиями, готовые принимать нестандартные решения специалисты. Поэтому активно овладевайте знаниями, занимайтесь наукой и общественной работой, творчеством и спортом. И у вас обязательно все получится. В добрый путь!