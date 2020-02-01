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Елена Митина посетила Бобровинский сельский Дом культуры

В пятницу, 31 января, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова посетили Бобровинский сельский Дом культуры.

В 2019 году данное учреждение было капитально отремонтировано в рамках национального проекта «Культура». Стоимость ремонтных работ составила более 3 млн. руб.

Гости осмотрели зрительный зал, кабинеты для занятий творчеством, библиотеку. В качестве подарка Елена Митина вручила заведующей библиотеки собрание сочинений русских и зарубежных классиков.

– Сегодня много говорится о реализации национальных проектов на территории Рязанской области. Ваш Дом культуры – это яркий пример того, что нацпроекты реально претворяются в жизнь. Уверена, что он станет местом притяжения для всех местных жителей и жителей близлежащих населенных пунктов, – отметила парламентарий. – Помимо ремонта, на выделенные средства было закуплено новое оборудование. Думаю, что благодаря этому количество проводимых культурных и патриотических мероприятий существенно увеличится.

После экскурсии Елена Митина и Нина Объедкова приняли участие в литературной гостиной «Все, чем жила душа моя…», посвященной жизни и творчеству Якова Полонского.

– Благодаря проведению таких мероприятий мы знакомим жителей села с людьми, прославившими наш край с их творчеством, приобщаем подрастающее поколение к чтению не только современной прозы, но и к классике. Уверена, что сочетание образования и культуры является основой для любого общества, – подчеркнула Елена Митина.

Присутствующим рассказали о жизненном и творческом пути Якова Полонского. Были зачитаны отрывки из прозы, прозвучали любимые стихотворения.

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