Перед школами в Рязани выстроились очереди

Перед некоторыми школами в Рязани выстроились очереди из родителей. Информация об этом появилась в социальных сетях.



Дело в том, что в субботу, 1 февраля, в городе стартовала запись детей в первый класс. Ранее администрация Рязани сообщила, что подать заявку будет можно в учебном заведении с 09.00 до 17.00 и далее в соответствии с графиком. Также записать ребёнка в школу можно с помощью портала Госуслуг.



Многие родители первоклассников решили прийти заранее, некоторые, по информации из соцсетей, занимали очередь ещё с вечера.

