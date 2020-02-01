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В Рязанской области сформирован план по недопущению коронавируса

В пятницу, 31 января, состоялось внеочередное заседание областной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, которое провёл заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев. В работе участвовали руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева, руководители министерств и ведомств, представители муниципальных образований региона.Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Как было отмечено на совещании, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Губернатором Николаем Любимовым утверждён Комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, разработанный Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области совместно с региональным министерством здравоохранения.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисы Сараевой, регион обеспечен диагностической тест-системой, которая позволит быстро выявлять новый коронавирус. Предпринимаются дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

Кроме того, все лечебные учреждения подготовлены на случай выявления больных коронавирусной инфекцией. Сформирован необходимый запас оборудования и медикаментов. О любых изменениях обстановки жители региона будут обязательно проинформированы.

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