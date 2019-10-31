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Депутат Рязанской гордумы оценил работы по благоустройству парка Гагарина

Депутат Рязанской городской Думы, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего оценил ход работ в парке Гагарина. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети. 

– В конце октября, как мы с вами помним, должен был завершиться второй этап работ по благоустройству парка Гагарина, – написал Дейнего. –  В последний день месяца я посетил парк, чтобы оценить готовность к сдаче работ. К сожалению, к сдаче объект не готов. 

На сегодняшний день завершены работы только по асфальтировке дорожек. Отсутствуют столбы освещения, лавочки и урны, не вывезен мусор и не выровнена поверхность земли. Подрядчик обязуется закончить работы в ноябре месяце.

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