Депутат Рязанской гордумы оценил работы по благоустройству парка Гагарина

Депутат Рязанской городской Думы, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего оценил ход работ в парке Гагарина. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети.



– В конце октября, как мы с вами помним, должен был завершиться второй этап работ по благоустройству парка Гагарина, – написал Дейнего. – В последний день месяца я посетил парк, чтобы оценить готовность к сдаче работ. К сожалению, к сдаче объект не готов.



На сегодняшний день завершены работы только по асфальтировке дорожек. Отсутствуют столбы освещения, лавочки и урны, не вывезен мусор и не выровнена поверхность земли. Подрядчик обязуется закончить работы в ноябре месяце.

