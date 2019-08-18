Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В ДТП в Ряжском районе погибла женщина. Подозреваемый водитель был нетрезв.
В ДТП с фурами в Путятинском районе погиб человек.
В Скопинском районе продолжается уборочная.
В Касимовском районе легковушка попала под грузовик. В ДТП в Касимовском районе пострадал мотоциклист. Приехавшего на отдых москвича задержали за убийство жителя Елатьмы. В Касимовском районе автобус попал в ДТП.
В Шиловском районе пропал 21-летний парень. Николай Любимов посетил историко-культурный комплекс Шиловского района
Назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное .
В Рязанском районе проходил чемпионат России по ловле карпа.
В Клепиковском районе прошёл XIX Межрегиональный молодёжный фестиваль «Рязанский Лапоть – 2019» .
В Сасове сбили ребёнка на велосипеде.
В лесу в Ряжском районе уничтожили ручную гранату.
В Захаровском районе погиб водитель «Газели», столкнувшейся с цементовозом