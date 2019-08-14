Победителем XIX фестиваля «Рязанский Лапоть – 2019» стала дружина «Супер Еж»

10 и 11 августа 2019 года на базе отдыха «Мещера» в Клепиковском районе Рязанской области прошел XIX Межрегиональный молодёжный фестиваль «Рязанский Лапоть – 2019». Организаторами мероприятия выступили министерство образования и молодёжной политики области, управление образования и молодёжной политики администрации Рязани, Дворец молодёжи Рязани, областная общественная организация «Российский Союз Молодёжи».

Всего на «Рязанский лапоть» подали заявки 18 дружин из Рязани, Тулы и Москвы. По итогам всех соревнований победителем стала рязанская дружина «Супер Еж». Второе место досталось команде «Ледяной домик», третье — дружине «Котлеты по-рязански».

Команды-участники, которые на фестивале называют «дружины», пробовали свои силы в спортивных, творческих и интеллектуальных соревнованиях. Вместо привычных спортивных конкурсов участники должны были попробовать свои силы в «Несушке», «Расшибке», «Ку-Ка понге», «Чапаевских классиках» и др.

Раскрыть свой творческих потенциал дружины смогли на кулинарном конкурсе. Ведь участникам необходимо было не только приготовить блюдо, но и завоевать внимание жюри оригинальным представлением своего кулинарного шедевра. В итоге многие команды разыгрывали целые костюмированные мини-сценки. Завершились соревнования фестиваля интеллектуальной игрой «КонКВИЗтадор», которая является аналогом игры формата «квиз», в ходе которой участники отвечают на поставленные им вопросы из абсолютно разных областей знаний.

Напомним, что «Рязанский Лапоть» — летний аналог по-настоящему легендарного фестиваля «Рязанский Валенок», который пройдет этой зимой уже в 20-й раз.

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Фото: Аделина Амирзянова