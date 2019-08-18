На главную Рязань Общество Главные фото уходящей недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото уходящей недели 18.08.2019 15:26 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Рязанцы увидели пластический спектакль московского театра «Затерянный караван» На открытии фестиваля «Небо России» рязанцы увидели массовый запуск аэростатов На открытии Форума древних городов рязанцам показали рождение театра В Рязань приехали ходулисты из Евпатории В Рязани выступил уличный кукольный театр Рязанцы провели весёлый вечер с «Белорусскими водевилями» Аэростаты над Рязанским кремлём. Фоторепортаж от РИА «7 новостей» Актёры Рязанского театра кукол показали «Мойдодыра» на Лыбедском бульваре В Рязани продолжается фестиваль «Небо России» На открытой площадке рязанцам представили оперу «Иоланта» Артисты из Петербурга показали рязанцам, как проходят выходные на Марсе Своими глазами. Полёт над городом на аэростате Рязанский уличный театр показал свою трактовку пьесы Шекспира В Рязани выступил уличный театр «Пластилиновый дождь» Рязанцы увидели спектакль «Трям! Здравствуйте!» под открытым небом Шествие древних городов по центру Рязани состоялось, несмотря на дождь В Рязани торжественно закрыли Форум древних городов