На главную Рязань Культура В Рязани торжественно закрыли Форум древних городов
РязаньКультураОрганы властиПравительство

В Рязани торжественно закрыли Форум древних городов

В субботу, 17 августа, на площади перед цирком прошла торжественная церемония закрытия II Международного форума древних городов.

На церемонии выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Я рад, что второй форум собрал так много гостей: 55 городов из 35 стран. Форум доказал: несмотря на все сложности политического и экономического развития наших государств, у людей сохранилась огромная потребность общаться друг с другом, – отметил Николай Любимов.

По словам губернатора, искать пути решения различных проблем нужно вместе, путем международного сотрудничества, и результаты форума должны стать важным шагом для совместного движения вперед к развитию исторического и культурного потенциала древних городов. II Международный форум древних городов позволил иначе взглянуть на многие проблемы.

Ярким завершением церемонии закрытия стало выступление уличных театров.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани торжественно закрыли Форум древних городов

Несмотря на дождь, в Рязани прошло шествие древних городов

На «Свадьбе по-бухарски» в Рязани пели, танцевали и угощали сладостями

Казанский ТЮЗ представил в Рязани свою версию «Выстрела»

На Рязанской ВДНХ начала работу Школа древних городов

На фестивале кузнецов рязанцев научили пользоваться молотом и кузнечными мехами

У палатки с шаурмой в Рязани засняли крысу

Появилась информация о вечернем свечении аэростатов в Рязанском кремле

ЖФК «Рязань-ВДВ» дома проиграл «Кубаночке»

Утренний полёт аэростатов в Рязани был отменён из-за погоды

В Рязани выступил итальянский вокалист Boris Savoldelli

В центре Рязани ограбили 79-летнюю пенсионерку

Подозреваемый в убийстве женщины взят под стражу

В рамках фестиваля «Встречи на Почтовой» прошёл концерт рязанских исполнителей

С добрым утром! Обзор новостей за 16 августа

МХК «Рязань» узнал календарь матчей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Пушкин и Рязанский край-4

Рязанцы поучаствовали в профессиональном актёрском тренинге

В Рязани прошёл концерт-презентация проекта «ЕсенинJazz Club»