В Рязани торжественно закрыли Форум древних городов

В субботу, 17 августа, на площади перед цирком прошла торжественная церемония закрытия II Международного форума древних городов.

На церемонии выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Я рад, что второй форум собрал так много гостей: 55 городов из 35 стран. Форум доказал: несмотря на все сложности политического и экономического развития наших государств, у людей сохранилась огромная потребность общаться друг с другом, – отметил Николай Любимов.

По словам губернатора, искать пути решения различных проблем нужно вместе, путем международного сотрудничества, и результаты форума должны стать важным шагом для совместного движения вперед к развитию исторического и культурного потенциала древних городов. II Международный форум древних городов позволил иначе взглянуть на многие проблемы.

Ярким завершением церемонии закрытия стало выступление уличных театров.