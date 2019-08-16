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Рязанцы увидели спектакль «Трям! Здравствуйте!» под открытым небом

В пятницу, 16 августа, в Рязани показали спектакль «Трям! Здравствуйте!». Постановку актёров Театра для детей и молодёжи рязанцы увидели на сцене Лыбедского бульвара.

Дождливая погода не помешала взрослым и детям посетить представление: рязанцы в дождевиках и с зонтами с удовольствием следили за приключениями героев сказки – друзьями Медвежонком, Зайцем и Ёжиком, а также злым Волком в волшебной стране Тилимилимляндии.

Показ прошёл в рамках II Международного Форума древних городов, который проходит в регионе с 14 по 18 августа. Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

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