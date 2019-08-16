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Рязанский уличный театр показал собственную трактовку пьесы Шекспира

В четверг, 15 августа, Рязанский уличный театр продемонстрировал зрителям собственную трактовку пьесы У. Шекспира «Двенадцатая ночь». Актёры школы уличного театра «Jija» со спектаклем «Что угодно» выступили на Лыбедском бульваре.

В течение часа ученики и артисты рассказали красочную, запутанную историю любви с помощью пластики и кукол. Зрители также стали активными участниками действия на сцене без границ.

Премьерный показ прошёл в рамках II Международного форума древних городов, который проходит в регионе с 14 по 18 августа. С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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