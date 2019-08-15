В Рязани продолжается фестиваль «Небо России»

В среду, 14 августа, после утреннего предполётного брифинга, на котором пилоты получили от спортивного директора первые задания и узнали точку старта, все 24 команды выдвинулись за город.

Несмотря на предварительные прогнозы, погода радовала. Ветер дул с юга на север и был достаточно сильный, но для спортсменов подходящий. Задача спортивного директора состояла в том, чтобы полетные задания были наглядные и интересные. Всего в полетном листе 4 задания – это цели, заявленные пилотом, и вальсы-сомнения со свободным сбросом маркера. Первое спортивное задание – цель, заявленная пилотом, цвет маркера – зеленый, зачетный период – до 7.00.

Район массового старта был определен в районе села Шумашь не позднее 6.15 утра. На месте старта провели дополнительный брифинг. Погода внесла свои коррективы в планы спортивной дирекции. Третье задание после получения уточненных метеоусловий пришлось отменить. Маршрут полета – Шумашь – Заокское – Коростово, тоже корректировали на месте. Аэростаты стартовали на западе от села Заокское. Всё полетное задание рассчитано на два часа, в зависимости от скорости ветра и высоты полета, выбираемой пилотом.

Все пилоты успешно справились с заданиями. Завершился первый спортивный полет аэростатов на левом берегу Оки около населенного пункта Красный Восход.

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Фото Николая Рябцева