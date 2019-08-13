На главную Рязань В Рязанской области проходит чемпионат России по ловле карпа
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В Рязанской области проходит чемпионат России по ловле карпа

С 12 по 17 августа в Рязанской области проходит Чемпионат России по ловле карпа. Парные и командные соревнования проходят на водоеме рыболовно-спортивного комплекса «Павловский».

Во вторник, 13 августа, состоялось торжественное открытие чемпионата. Церемонию открытия посетил заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виктор Авдеев, сообщает сайт регионального правительства.

Участие в соревновании принимают 12 команд из Ставропольского, Краснодарского, Красноярского и Алтайского края, Республик Крым и Башкортостан, Свердловской, Курганской и Белгородской области, спортсмены из Москвы.

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