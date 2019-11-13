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Бывшему главе администрации Рыбного предъявлены обвинения

Михаил Панфилов, фото издательства «Пресса»

Бывшему главе администрации города Рыбное Михаилу Панфилову предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в декабре 2015 года Панфилов получил в пользование служебную трёхкомнатную квартиру. После этого он исключил жилплощадь из категории специализированного жилищного фонда, а затем, не являясь нуждающимся в предоставлении социального жилья, заключил сам с собой договор социального найма. Следователи считают, что тем самым он нарушил интересы горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Уголовное дело в отношении Панфилова возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ –  превышение должностных полномочий. С него взята подписка о невыезде. 

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