Бывшему главе администрации Рыбного предъявлены обвинения

Бывшему главе администрации города Рыбное Михаилу Панфилову предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, в декабре 2015 года Панфилов получил в пользование служебную трёхкомнатную квартиру. После этого он исключил жилплощадь из категории специализированного жилищного фонда, а затем, не являясь нуждающимся в предоставлении социального жилья, заключил сам с собой договор социального найма. Следователи считают, что тем самым он нарушил интересы горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Уголовное дело в отношении Панфилова возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. С него взята подписка о невыезде.

