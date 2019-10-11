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Бабушка подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены рассказала о внуке

Бабушка Максима Куприна, который был задержан за убийство в Рязани ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги, рассказал РИА Новости о своём внуке. 

По словам Раисы, её внук родился в Казахстане, когда мальчику было семь лет, умерла его мать. Отец вместе с Максимом приехал в Россию и поселился в селе Гремяки Пронского района. 

– Учился внук слабо, окончил девять классов и, не получив специальности, устроился на работу в соседнем посёлке Малинищи. Работал где придётся, – приводит РИА Новости слова подозреваемого в убийстве.

Женщина также рассказала, что когда парень жил в селе, он вёл себя прилично, помогал пожилым людям, впрочем, не всегда бескорыстно. В девятом классе он украл у знакомой бабушки 2 тысячи рублей. Тогда Раиса вернула деньги, в полицию обращаться не стали. 

Полтора года назад Куприн переехал в Рязань, с тех пор он изменился. Максим сделал татуировку, покрасил волосы и в последнее время почти не общался с родными. Последний раз бабушка общалась с ним ещё в мае. 

Напомним, тела Павла Макеева и его супруги были найден в их квартире 26 сентября. Через некоторое время был задержан подозреваемый – Максим Куприн. Позднее появилась информация, что пенсионеры были убиты молотком. 

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