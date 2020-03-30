Администрация показала, как дезинфицируют улицы Рязани

7info
Новости Рязани

На Малом шоссе в Рязани горели хозпостройки

На Малом шоссе в Рязани горели хозяйственные постройки. Об этом РИА «7 новостей» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше
Новости Рязани

Администрация показала, как дезинфицируют улицы Рязани

Вечером в понедельник, 30 марта, в Рязани провели дезинфекцию улиц из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  Провести...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани работает круглосуточный call-центр по коронавирусу

Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о работе единого круглосуточного call-центра, который создан по Распоряжению Губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Узнать больше
Новости Рязани

Нетрезвый водитель устроил ДТП, после которого его машина сгорела

25 марта, примерно в 19.45, в центре р.п. Шилово произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 30-летний...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани пропала 16-летняя девушка

В Рязани начались поиски 16-летней Анастасии Мироновой. Информация об этом появилась на странице ПСО «Мещера».  В среду, 25 марта,...
Узнать больше
-

Вечером в понедельник, 30 марта, в Рязани провели дезинфекцию улиц из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Провести дезинфекцию поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. В сообщении отмечается, что работы будут осуществляться в несколько циклов. Специальной жидкостью обработают улицы города, игровые и спортивные площадки, остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные переходы.

– Особое внимание будет уделяться подъездам к больницам, поликлиникам, госпиталям, – говорится в сообщении пресс-службы. 

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о дезинфекции Рязани. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

ВПРы в Рязанской области пройдут после выхода школьников на очное обучение

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и...
Узнать больше

Как будет проходить дистанционное обучение в Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных...
Узнать больше

Про сроки сдачи ГИА и ЕГЭ в Рязани

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

Следствие по делу о взятках в МП «Детское питание» завершено

Новости Рязани
Завершено расследование уголовного дела МП «Детское питание» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Уголовное дело было...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Всё, что вы хотели знать о дистанционном обучении

Акценты
До 5 апреля продлены каникулы во всех школах и учреждениях дополнительного образования Рязанской области. С 6 апреля впервые в России все образовательные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Эксперты нашли связь ожирения и риска заболеть COVID-19

Мужчины устроили массовую драку в Пятерочке

ВПРы в Рязанской области пройдут после выхода школьников на очное обучение