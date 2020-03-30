Администрация показала, как дезинфицируют улицы Рязани

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Вечером в понедельник, 30 марта, в Рязани провели дезинфекцию улиц из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Провести дезинфекцию поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. В сообщении отмечается, что работы будут осуществляться в несколько циклов. Специальной жидкостью обработают улицы города, игровые и спортивные площадки, остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные переходы.

– Особое внимание будет уделяться подъездам к больницам, поликлиникам, госпиталям, – говорится в сообщении пресс-службы.

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