27 молодёжных проектов получили грантовую поддержку от губернатора Рязанской области

В понедельник, 25 ноября, в технопарке подвели итоги конкурса на получение грантов губернатора Рязанской области для реализации молодёжный проектов.

С 22 октября по 5 ноября проходил сбор заявок. Проекты принимались по следующим направлениям: поддержка волонтёрских инициатив, творческой молодёжи, патриотическое воспитание детей и молодёжи, карьера и самоуправление, межнациональное и межрелигиозное взаимодействие и спорт.

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Рязанцами было представлено 75 проектов, из которых 27 стали победителями. Особенностью данного конкурса стало то, что проекты, получившие гранты, должны быть реализованы до конца 2019 года.

Участников поприветствовала министр образования и молодёжной политики Ольга Щетинкина.

— Дорогие друзья, спасибо за то, что вы откликнулись на инициативу губернатора Рязанской области. Вы молоды, и в ваших руках тот современный взгляд на происходящие события. Мы рады, что в Рязани такая активная молодёжь. Это очень важно и значимо для области, — поделилась Ольга Щетинкина.

Также Ольга Сергеевна отметила, что в начале 2020 года будет объявлен второй конкурс на получение губернаторского гранта.

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Кроме того, в рамках мероприятия было представлено пять лучших проектов, среди них бизнес-игра, молодежная библиотека, мастерская Деда Мороза, интернациональная новогодняя ёлка и турнир по практической стрельбе.