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Николай Любимов наградил рязанских родителей

В понедельник, 25 ноября, в зале торжественных приёмов прошло мероприятие, на котором рязанцам вручили награды и премии за плодотворную деятельность в интересах детей и добросовестное воспитание подрастающего поколения.

Церемонию награждения провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Дорогие друзья, поддержка «Материнства и детства» обозначена президентом России в числе приоритетных направлений государственной политики. Я поздравляю всех, особенно дорогих женщин, мам с высокими заслуженными наградами. От всего сердца желаю вам, чтобы дети радовали каждый день, — поделился Николай Любимов.

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Почетным знаком «Родительская доблесть» награждены четыре семьи, которые воспитывают более 4 детей. А еще шесть многодетных семей были отмечены специальной премией «Признание».

Кроме того, знак губернатора Рязанской области был вручён матерям, воспитывающим детей, которые стали победителями международных, всероссийских, региональных конкурсов, фестивалей, олимпиад.

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