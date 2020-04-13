Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области существенно ниже эпидпорога

-

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области. На прошлой неделе в регионе она была ниже эпидпорога на 61,6%. В Рязани – на 55%.

Заболевших детей менее половины – 44,9%. При этом обычно, без режима самоизоляции, дети болеют больше взрослых.

– По данным лабораторных исследований отмечено снижение циркуляции вирусов гриппа А и В. Сохраняется циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, – говорится в пресс-релизе на сайте управления Роспотребнадзора.