За 2 дня в Рязанской области проголосовали 20,52% избирателей

За первые два дня – 11 и 12 сентября – на выборах в Рязанской области проголосовали 20,52% избирателей. Об этом сообщил председатель регионального Избиркома Алексей Просянников.

По словам Просянникова, за два дня проголосовали 185 тыс 299 человек. Лидерами по явке стали Михайловский – 54,57%, Сараевский – 45,67% и Щацкий район – 44,34%.

Явка на выборах в Рязанской области сравнима со средней по России.

По словам Алексея Просянникова, за легитимностью голосования ежедневно наблюдают 2886 представителей избирательных объединений.