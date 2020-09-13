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За 2 дня в Рязанской области проголосовали 20,52% избирателей

7info

За первые два дня – 11 и 12 сентября – на выборах в Рязанской области проголосовали 20,52%  избирателей. Об этом сообщил председатель регионального Избиркома Алексей Просянников. 

По словам Просянникова, за два дня проголосовали 185 тыс 299 человек. Лидерами по явке стали Михайловский – 54,57%, Сараевский  –  45,67% и  Щацкий район – 44,34%. 

Явка на выборах в Рязанской области сравнима со средней по России.

По словам Алексея Просянникова, за легитимностью голосования ежедневно наблюдают 2886 представителей избирательных объединений.

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