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Юлия Рокотянская вручила медаль главврачу станции скорой помощи Рязани

7info

Главный врач ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» Игорь Задоя удостоен медали Н.Н. Чумаковой в номинации «Здравоохранение». Из-за плотного графика работы, связанной с оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи, он не смог присутствовать на церемонии награждения, приуроченной к празднованию Дня города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

В четверг, 24 сентября, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская вручила врачу заслуженную медаль. На торжественной церемонии присутствовал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. 

Получая медаль, Игорь Задоя отметил, что эта награда – заслуга всего коллектива станции скорой помощи.

 –  Вы прошли сложный путь от рядового врача-оториноларинголога до главного врача городской станции скорой помощи. Каждый день на работе врачи рискуют жизнью, рискуют здоровьем, но помогают всем рязанцам, попавшим в беду. Аварии, пожары, отравления, сердечные приступы, а теперь еще и коронавирус – скорая помощь в любом случае принимает на себя первый удар. Спасибо Вам за нелегкий труд и вклад в сохранение здоровья горожан, – подчеркнула Юлия Рокотянская.

Игорь Задоя родился в 1967 году в селе Романовка Чуйской области Киргизиской ССР. В 1990 году окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Закончил интернатуру по специальности «Оториноларингология» на базе Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Работал в ОКБ имени Н.А. Семашко в отделении оториноларингологии, врач высшей квалификационной категории, прошёл первичную специализацию по онкологии, заведовал операционным блоком оториноларингологического отделения, исполнял обязанности заведующего отделением оториноларингологии. В 2017 – 2018 гг. в должности главного врача возглавлял Спасскую центральную районную больницу. 

С октября 2018 –  главный врач ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи».

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