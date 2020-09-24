Юлия Рокотянская вручила медаль главврачу станции скорой помощи Рязани

Главный врач ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи» Игорь Задоя удостоен медали Н.Н. Чумаковой в номинации «Здравоохранение». Из-за плотного графика работы, связанной с оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи, он не смог присутствовать на церемонии награждения, приуроченной к празднованию Дня города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.
В четверг, 24 сентября, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская вручила врачу заслуженную медаль. На торжественной церемонии присутствовал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Получая медаль, Игорь Задоя отметил, что эта награда – заслуга всего коллектива станции скорой помощи.
Игорь Задоя родился в 1967 году в селе Романовка Чуйской области Киргизиской ССР. В 1990 году окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Закончил интернатуру по специальности «Оториноларингология» на базе Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Работал в ОКБ имени Н.А. Семашко в отделении оториноларингологии, врач высшей квалификационной категории, прошёл первичную специализацию по онкологии, заведовал операционным блоком оториноларингологического отделения, исполнял обязанности заведующего отделением оториноларингологии. В 2017 – 2018 гг. в должности главного врача возглавлял Спасскую центральную районную больницу.
С октября 2018 – главный врач ГБУ РО «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи».