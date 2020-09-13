Явка на выборах на 15 часов в Рязанской области составила 28,05%

На 15 часов явка на выборах в Рязанскую областную Думу составила 28,05%. Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Алексей Просянников.

Всего в Рязани и области проголосовали 253 тыс 355 избирателей.

Самая низкая явка, по данным Избиркома, в Рязани. В частности, в округе №12 – 13,66%, в округе №14 – 14,74%, в округе №20 – 15,51%, а в округе № 16 – 15,98%.

В районах Рязанской области показатели более высокие, но также разнятся. Например, в Касимовском – 36,37%, в Шиловском районе – 34,15%.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Единый день голосования завершаются выборы в Рязанскую областную Думу. Подсчёт голосов начнётся после 20 часов.