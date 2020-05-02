В Рязанскую область приехало более 42,5 тысяч человек

В Рязанской области продолжают учитывать приезжающих на территорию региона. Делается это по поручению губернатора Николая Любимова, чтобы не допустить распространения коронавируса.
На 2 мая в муниципальных районах области, без учёта Рязани, было известно о 42 тыс 536 приезжих. На контроле находятся 2149 человек. Эти люди соблюдают самоизоляцию либо дома, либо в обсервациях.
1299 граждан наблюдение уже завершили, они здоровы. На горячие линии МО поступило 3668 звонков.
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