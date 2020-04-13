В Рязанскую область прибыли почти 34 тысячи человек

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В Рязанскую область прибыли 33 тысячи 855 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

Учёт приезжающих ведётся по распоряжению губернатора Николая Любимова для предотвращения распространения коронавируса. Данные о прибывших приводятся без Рязани, где приезжих учитывают отдельно. 

По информации оперативной группы, сейчас в муниципальных образованиях на самоизоляции или в обсервациях находятся 580 граждан. При этом 461 человек уже прошёл карантин, все здоровы. 

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