В Рязанскую область прибыли почти 34 тысячи человек

В Рязанскую область прибыли 33 тысячи 855 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Учёт приезжающих ведётся по распоряжению губернатора Николая Любимова для предотвращения распространения коронавируса. Данные о прибывших приводятся без Рязани, где приезжих учитывают отдельно.
По информации оперативной группы, сейчас в муниципальных образованиях на самоизоляции или в обсервациях находятся 580 граждан. При этом 461 человек уже прошёл карантин, все здоровы.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram