В рязанском скейт-парке подросток сломал ногу

В новом рязанском скейт-парке 14-летний подросток сломал ногу. Об этом сообщили пользователи соцсети ВКонтакте в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

Напомним, скейт-парк был открыт в Рязани в День города. Он располагается в ЦПКиО. Практически сразу же парк был закрыт, так как подрядчик начал устранять недоделки. Несмотря на это, по словам очевидцев, подростки приходят на площадку и занимаются.

В пресс-службе администрации Рязани отметили, что при посещении парка необходимо соблюдать меры безопасности и использовать защитную экипировку. Об этом предупреждает информационный стенд, установленный на входе в скейт-парк. Также в мэрии подчеркнули, что сейчас спортивный объект не работает, в нём идут работы.