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В Рязанской области выявлены новые случаи COVID-19

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За минувшие сутки коронавирус в Рязанской области подтверждён ещё у 98 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

По числу вновь выявленных случаев COVID-19 Рязанская область находится на седьмом месте в России. Больше всего человек за минувшие сутки заболели в столице – 5358. В Московской области – 807, в Санкт-Петербурге – 323. Далее следует Нижегородская – 320, затем Мурманская область – 143, следом Дагестан – 109. 

В целом по России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса. С начала пандемии заболели уже 124 054 человека. Умерли 1222 пациента, вылечились 15 013 человек.

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