В Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 2 октября, в Рязанской области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 8 тыс 270 жителей Рязани и области.

На проверке в Минздраве Рязанской области на сегодняшний день находится ещё 49 положительных тестов.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей 8 тыс 319 человек, – говорится в сообщении опергруппы.

Также в сообщении отмечается, что все необходимые мероприятия по борьбе с коронавирусом проводятся в регионе в необходимом объёме.