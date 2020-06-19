В Рязанской области родились Елисей и Паулина

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена давали рязанцы своим детям в мае.
Наиболее частыми именами для мальчиков были: Дмитрий, Михаил, Артём, Михаил, Иван, Александр, Матвей, Роман, Никита, Илья. Для девочек: Ева, Виктория, Анна, Полина, Мария, София, Ксения, Василиса, Елизавета, Валерия.
Давали рязанцы детям и редкие имена. У мальчиков это: Ефим, Елисей, Архип, Гарик, Тихон, Валерий, Вячеслав, Герман, Пётр, Родион. У девочек: Лукерья, Владислава, Стефания, Евангелина, Аксинья, Станислава, Аглая, Паулина, Моника, Агата.
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