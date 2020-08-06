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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области родилась Муза

7info
Изображение esudroff с сайта Pixabay

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило, какие имена рязанцы давали своим детям при регистрации в июле. 

Чаще всего мальчиков называли:  Михаил, Иван, Дмитрий, Александр, Максим, Егор, Никита, Илья. Девочек: Мария, Варвара, Анна, Полина, Анастасия, Алиса, София, Ксения.

Среди редких и необычных имён: Митрофан, Семён, Моисей, Руслан, Лука, Прохор, Геннадий, Трофим, Леонид; Муза, Анфиса, Мишель, Василина, Алисия, Светлана, Надежда, Галина, Марианна, Оливия, Кира.

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