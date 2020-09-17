В Рязанской области похолодает

В Рязанской области ожидается похолодание. Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, опубликованном на сайте регионального управления МЧС России.

Напомним, в четверг днём в регионе, по прогнозам метеорологов, было +19…+24ºС. В пятницу же ожидается всего +9…+14°С. Ночью будет ещё холоднее – +6…+11°С.

Дискомфорта погоде добавят ночной дождь и умеренный дождь днём, а также сильный ветер. Его скорость ночью местами будет достигать 15-20 м/с.

Также 18 сентября в Рязанской области местами ожидаются грозы.