В ночь на воскресенье, 17 мая, в Рязанской области ожидаются заморозки. Местами на поверхности почвы температура опустится до -2ºС. Об этом говорится в метеопрогнозе, на сайте регионального управления МЧС России.
Температура в Рязани и области ночью ожидается от +2 до +7°С. Днём будет значительно теплее – +14…+19ºС.
На завтра метеорологи прогнозируют переменную облачность, днём возможны кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный, скоростью 5-10 м/с. Днём местами порывы до 12-17 м/с.
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